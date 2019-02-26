РИАМО – 26 фев. Полицейские ОМВД России по Солнечногорскому городскому округу задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья, находившегося в федеральном розыске, его обвиняют в мошенничестве, сообщается на сайте Главного управления МВД по Московской области.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому горокругу в ходе оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов в деревне Ильинское-Усово городского округа Красногорск был задержан 41-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

«В ходе проверки документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», – говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.