РИАМО – 26 фев. Муниципальная управляющая организация «ГЖЭУ-4» по предписанию Госжилинспекции Московской области провела ремонт инженерных коммуникаций в подвале жилого дома №9, корпус №2 по улице 2-ой Щелковский проезд в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки инспекторы зафиксировали, что в подвальном помещении имелись нарушения теплоизоляции на инженерных коммуникациях. Кроме того, они выявили подтопление подвала, что свидетельствовало об отсутствии надлежащего технического обслуживания и ремонта системы водоотведения. По словам жителей, в подъезде на протяжении нескольких лет стоит непереносимый запах канализации.

«УК выдали предписание об устранении нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. В отношении ответственного должностного лица МУП «ГЖЭУ-4» возбудили административное дело по части 4 статьи 9.16 КоАП РФ о несоблюдении лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений», – говорится в сообщении.

Муниципальная управляющая организация «ГЖЭУ-4» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений в содержании подвала многоквартирного дома в городском округе Мытищи.

«Несмотря на то, что по итогам контрольной проверки исполнения предписания инспекторы зафиксировали факт проведения УК работ по восстановлению теплоизоляции и герметичности труб, а также осушению подвального помещения, за допущенное нарушение должностному лицу организации пришлось выплатить штраф из собственного кармана на сумму 5 тысяч рублей», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По его словам, штрафных санкций можно было избежать, если бы компания не нарушала лицензионные требования, предусмотренные жилищным законодательством.