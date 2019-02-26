РИАМО - 26 фев. В подмосковное Алабино прибыла колонна ракетных комплексов «Ярс» из Ивановской области, они будут участвовать в параде Победы на Красной площади 9 мая, сообщается в Facebook-аккаунте министерства обороны РФ.

Вчера, 25 февраля, ракетные комплексы «Ярс» выехали из города Тейково Ивановской области в подмосковное Алабино, они примут участие в параде Победы 9 мая. Маршрут колонны прошел по федеральной трассе М-7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в Алабино. Его протяженность составляет более 400 километров.

«Механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» прибыла в подмосковное Алабино из пункта постоянной дислокации в Тейкове. Маршрут колонны проходил по территории трех областей, в том числе по федеральной трассе М7», - говорится в сообщении.

После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду.

На Красной площади 9 мая традиционно проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Колонна ракетных комплексов «Ярс» проезжает на МКАД. ВИДЕО>>