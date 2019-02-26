РИАМО - 26 фев. Морозы придут в столицу в первые выходные весны, так, 3 марта в Центральной России температура опустится до минус 20 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Уже в ночь на 1 марта на Среднерусскую равнину начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром, который развернется на северные румбы, закружат метели. Наметится обратный суточный ход температуры. Если под утро воздух остынет до 0 – минус 2 градусов, то днем уже не выше минус 5-7, на дорогах гололедица. Показания барометров окажутся в барической яме – 721 миллиметр ртутного столба, что на 24 единицы ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

«В выходные в Москве ударят январские морозы. В субботу, 2 марта, в тылу циклона, пройдут очаговые скоротечные снегопады, похолодание усилится. Минимальная температура минус 9-14 градусов, после полудня минус 5-10», — говорится в сообщении.

Третьего марта Центральная Россия окажется в «мешке» арктического холода, благодаря антициклону вероятность осадков сократится до минимума. Ночами ударят морозы, до минус 15-20 градусов, днем не выше минус 3-8, что на 5-7 градусов ниже положенной для начала марта климатической нормы.

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