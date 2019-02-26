РИАМО - 26 фев. Российская биатлонистка Маргарита Васильева и врач сборной России по биатлону объяснили пропуск спортсменкой трех допинг-тестов, сообщает Газета.ru.

Васильева пропустила три допинг-теста за последний год, что является нарушением правил Всемирного антидопингового агентства (WADA) и может повлечь за собой отстранение на два года.

«Врач сборной России по биатлону объяснил пропуск трех допинг-тестов со стороны Маргариты Васильевой тем, что спортсменке не хватило опыта для правильного заполнения данных о своем местонахождении. Сама биатлонистка подробно описала каждый случай, заявив, что один раз находилась в университете, а затем была в дороге», – говорится в сообщении

WADA должно вынести решение о дисквалификации Васильевой в течение семи дней.

«Так дело не пойдет, не могу молчать и держать всех в неведении. Прошу всех болельщиков успокоиться. Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал «дома в семь утра» и должна была в это время ждать комиссаров, но уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию», – написала спортсменка в Instagram.

Она добавила, что второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Ей надо было срочно лететь в Красноярск , а утром к биатлонистке на сборы приехали комиссары.

«Третий визит был, когда я улетела в Америку: я не учла часовые пояса, и ко мне приехали домой (в Красноярск - ред.). Уже на следующий день комиссары приехали ко мне в Канаду, но мне уже поставили пропуск», – уточнила биатлонистка.