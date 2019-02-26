РИАМО – 26 фев. Полицейские городского округа Лобня задержали уроженку ближнего зарубежья по подозрению в совершении квартирной кражи, стоимость похищенного имущества оценили в 57 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Лобня обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о том, что из ее квартиры на улице Окружная похищено личное имущество. Сумма ущерба составила более 57 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана 24-летняя уроженка ближнего зарубежья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Задержанная находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.