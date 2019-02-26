РИАМО - 26 фев. Во вторник утром в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 36 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задерживаются четыре рейса. В «Домодедове» шесть рейсов задержали, еще четыре отменили. В «Шереметьеве» задержаны 22 рейса.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила во вторник расписание ряда рейсов из-за закрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту «Шереметьево» по причине выкатывания самолета.

По предварительным данным, днем во вторник воздушное судно авиакомпании Jet Air Group, выполнявшее посадку частного рейса по маршруту Баку – Москва, выкатилось носовой стойкой за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На борту данного рейса находились три пассажира и три члена экипажа, пострадавших нет.