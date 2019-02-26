РИАМО - 26 фев. С начала текущего года из лесов Московской области вывели 15 человек, в том числе шесть детей, которые, находясь на территории лесного массива, потеряли ориентиры и не смогли выбраться самостоятельно, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Поиск заблудившихся в лесах Подмосковья значительно облегчает функция геопозиционирования, которая работает в региональной системе-112. Она позволяет операторам определять местоположение заявителя и передавать поисковым отрядам точные координаты, что позволяет проводить спасательные операции значительно быстрее. Это особенно актуально в холодное время года, когда принципиально важно спасти заблудившихся до появления признаков переохлаждения», – поясняется в сообщении.

Для поиска потерявшихся в лесах задействуют специалистов ГУ МЧС по Московской области, «Мособлпожспаса», комитета лесного хозяйства Московской области, добровольцев и волонтеров, кинологические расчеты, при необходимости – авиация, в том числе беспилотная.

В настоящее время в лесах чаще всего теряются любители пеших и лыжных прогулок, поездок на снегоходах, и других зимних развлечений. Для предотвращения подобных случаев профессиональные спасатели рекомендуют жителям выбирать хорошо изученные маршруты для прогулок в зимнем лесу и не углубляться в чащу.

Всегда необходимо сообщать близким, в какой местности планируется лесная прогулка, а также планируемое время возвращения из леса – для того, чтобы они могли, в случае необходимости, своевременно поднять тревогу и подсказать спасателям примерные ориентиры на местности, где необходимо вести поиски.

Также важно всегда иметь при себе заряженный телефон и, при первых же подозрениях на потерю ориентации в пространстве, звонить на номер «112».