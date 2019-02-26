РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 фев. В подмосковном Красногорске починили яму вокруг канализационного люка возле дома №17 на Красногорском бульваре, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы администрации городского округа Красногорск.

Ранее местная жительница сообщила, что вокруг канализационного люка возле дома №17 на Красногорском бульваре было разрушено асфальтобетонное покрытие, и в образовавшейся яме застревали автомобили местных жителей. В частности, во вторник там застрял грузовик Hyundai Porter.

«Асфальтобетонное покрытие вокруг канализационного колодца сегодня (26 февраля – ред.) отремонтировали», – сообщил сотрудник.

Ранее начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Евгений Владимирский сообщил, что держит на контроле вопрос с ремонтом асфальтобетонного покрытия и проверит выполнение работ.