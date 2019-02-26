РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. В Подольске в 2019-2020 годах планируют запустить три новых автобусных и один троллейбусный маршрут, а также выезд на станцию «Подольск» из микрорайонов на маршрутном такси, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации горокруга.

Глава администрации Подольска Николай Пестов принял постановление о внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам перевозок в Подольске.

«В Подольске могут появиться вновь устанавливаемые маршруты автобуса №36 «Станция «Подольск» – Бородино (КП Кузнечики) – станция «Подольск», №37 «Станция «Подольск» – улица Маштакова, дом №9 – станция «Подольск» с 2019 года, а №6тр «Станция «Подольск» (Стройиндустрия) – Кутузово – станция «Подольск» (Стройиндустрия)» – с 2020 года. Также троллейбусный маршрут №6 «Станция «Подольск» (Стройиндустрия) – Кутузово – станция «Подольск» (Стройиндустрия)» с 2020 года», – говорится в документе.

Новые маршруты введут после согласования с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области регистрационных номеров.

В уже имеющемся маршруте автобуса №К4 «Станция «Гривно» (улица Ихтиманская) - гипермаркет «Глобус» - станция «Гривно» (улица Вокзальная)» в 2019 году планируется изменение схемы движения и заезд на станцию Подольск через микрорайоны Кутузово, Южный, Северный.

Также могут ввести льготный проезд на маршруте №30 «Гипермаркет «Глобус» – улица Тепличная» с 1 января 2020 года при условии его включения министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в перечень маршрутов по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.