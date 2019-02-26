РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. В квартирах некоторых многоквартирных домов Подольска обнаружили газовые колонки с неисправной вентиляцией, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области, которую возглавляет губернатор Андрей Воробьев, на территории всего региона, в том числе и в Подольска, продолжаются комплексные проверки газового оборудования. В частности, проверяется внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО) на предмет его безопасного функционирования. В мероприятиях участвуют представители УК, МЧС и «Подольскмежрайгаза».

«На текущей неделе инспекционный рейд в городском округе проводится в микрорайоне Красная Горка. Так, уже проверялись дома по улицам Садовая, Колхозная и Щорса. В частности, 25 февраля комиссия обошла 4 дома в этом районе. В отдельных квартирах были выявлены нарушения в эксплуатации газового оборудования, и в первую очередь, это неисправность вентиляции газовых колонок, а также различные нарушения в присоединении газового оборудования», – говорится в сообщении.

Использование газовых колонок с неисправной вентиляцией представляет серьезную угрозу прежде всего для жизни и безопасности проживающих людей. В помещении, где находится такое оборудование, в обязательном порядке должна быть работающая вентиляция и дымоходы. Поэтому в случае обнаружения подобных нарушений, потенциально опасных для жизни и здоровья людей, могут ограничить подачу газа до устранения неполадок.

«Специализированная организация по обслуживанию дымоотводов и управляющая организация ООО «Диском Сервис» готовы провести монтаж вентиляционных каналов (отверстий) в каждую квартиру. Работы уже ведутся в доме №31 по улице Колхозная», – отмечается в сообщении.

Также жители должны заключать договора о техническом обслуживании своего газового оборудования и нести ответственность за его безопасное содержание. Заключить договор можно с любой специализированной организацией, имеющей разрешение на проведение работ по техобслуживанию. При этом важно не забывать и о правилах безопасности: ежедневно проветривать помещение, где находится газовое оборудование, регулярно осматривать дымоходы и вентиляционные каналы.