РИАМО - 26 фев. Авиакомпания «Аэрофлот» изменила во вторник расписание ряда рейсов из-за закрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту «Шереметьево» по причине выкатывания самолета, сообщается на сайте компании.

«В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево из-за выкатывания самолета авиакомпании Jet Air Group Аэрофлот вынужден скорректировать расписание 26 февраля», – говорится в сообщении.

Отменено 15 рейсов, у 10 рейсов изменено время вылета на более позднее.

По предварительным данным, днем во вторник воздушное судно авиакомпании Jet Air Group, выполнявшее посадку частного рейса по маршруту Баку – Москва, выкатилось носовой стойкой за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На борту данного рейса находились три пассажира и три члена экипажа, пострадавших нет.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).