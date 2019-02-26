РИАМО - 26 фев. Управление Россельхознадзора выявило нарушения фитосанитарного законодательства РФ в АО Племхоз «Наро-Осановский» в Одинцовском городском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Во время проверки специалистами управления выявлены нарушения ФЗ «О карантине растений», единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза, также Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности зерна», «О безопасности пищевой продукции»», – отмечается в сообщении.

В частности, не проводились карантинные фитосанитарные обследования на наличие карантинных объектов на подкарантинных объектах в кормоцехе. Акты, подтверждающие проведение работ по фумигации и дезинсекции в кормоцехе, представлены не были.

Также не велись журналы учета измерений температуры и влажности в кормоцехе и комбикормовом складе.

За выявленные нарушения АО Племхоз «Наро-Осановский» и должностное лицо общества привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей.

«Выданы предписания об устранении выявленных нарушений и предупреждение», – заключается в материале.