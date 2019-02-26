РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Жители микрорайона Климовск Подольска 28 февраля смогут сдать макулатуру на территории гимназии имени Подольских курсантов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Жители городского округа Подольск смогут сдать макулатуру на территории гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск 28 февраля, принести связанную макулатуру к гаражу гимназии могут все желающие с 13:15 до 15:00 и с 19:00 до 19:50», – говорится в сообщении.

Мероприятия по сбору макулатуры на территории гимназии имени Подольских курсантов проходят несколько раз в год.