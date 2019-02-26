РИАМО - 26 фев. Свыше 220 нарушений чистоты и порядка пресекли за минувшую неделю административные комиссии в Подмосковье, все нарушения устранены, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Всего за неделю 67 административных комиссий Московской области вынесли 224 постановления (за предыдущую неделю – 159 постановлений). На данный момент все выявленные нарушения устранены», – говорится в сообщении.

По итогам недели в ведомстве отметили активизацию работы административных комиссий в городских округах Лыткарино, Красноармейск, а также в Пушкинском районе.

Инспекторы отметили также в лучшую сторону работу административных комиссий в городских округах Домодедово, Звенигород, Красногорск, Краснознаменск, Орехово-Зуево, Электросталь, Одинцово.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства.