РИАМО - 26 фев. На базе строящейся станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы появится крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), его планируют сдать до конца 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Транспортно-пересадочный узел «Аминьевское шоссе» объединит пассажиропотоки метро, железных дорог, а также городских и междугородних автобусов. После завершения строительства этот ТПУ станет крупнейшими транспортными воротами на западе Москвы», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Транспортно-пересадочный узел «Аминьевское шоссе» планируется строить в несколько этапов. В полном объеме комплекс будет сдан до конца 2023 года.

Заммэра отметил, что рядом с будущей станцией метро совместно с «Российскими железными дорогами» будет построена новая железнодорожная станция Киевского направления.

«Для удобства пересадки здесь планируется построить подземные пешеходные переходы между отдельными элементами этого узла, здание автостанции с терминалами для пригородных и междугородних автобусных рейсов, а также подземную автостоянку», – добавил Хуснуллин.

Он отметил, что к ТПУ можно будет подъехать с Северо-Западной хорды, также через территорию транспортного комплекса пройдет южный дублер Кутузовского проспекта.

В составе коммерческой части ТПУ планируется возвести многофункциональный общественно-торговый центр площадью около 18 тысяч квадратных метров. Электронные торги на определение инвестора по этому объекту планируется провести в этом году.

Станция «Аминьевское шоссе» входит в состав юго-западного участка Большой кольцевой линии. Ее строят в районе Очаково-Матвеевское вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с Киевским направлением МЖД.

Протяженность Большого кольца составит 70 километров, на линии будет 31 станция. Ожидается, что пользоваться новой веткой будут до 380 миллионов людей в год.