РИАМО - 26 фев. В Московской области 2 марта состоится первый в этом году день открытых дверей управляющих компаний, его темой станет повышение безопасности эксплуатация газового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«2 марта в регионе будет проведен первый в 2019 году общеобластной день открытых дверей в управляющих компаниях. Его главной темой будет повышение безопасности эксплуатация внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - сказал Пестов.

Помимо сотрудников УК в мероприятии будут участвовать представители Госжилинспекции, органов местного самоуправления, ассоциации председателей советов МКД Московской области, специалисты «Мособлгаза» и других организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«Повышение безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является для Подмосковья очень важной задачей. В Московской области – свыше 40,6 тысячи газифицированных многоквартирных домов, это 75% от общего количества МКД на территории региона», - уточняется в сообщении.

Большинство несчастных случаев, связанных с утечками газа, происходит по причине неисправностей или нарушений правил эксплуатации внутриквартирного газового оборудования.

В соответствии с действующим законодательством, в Московской области заключение договора на обслуживание газового оборудования со специализированной организацией является обязательным для собственников всех газифицированных квартир.

Общеобластные дни открытых дверей УК, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, проводятся в регионе ежеквартально. Это важный канал коммуникации, который помогает УК слышать пожелания жителей и улучшать качество оказываемых услуг. В них принимает участие большинство организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД на территории Подмосковья.

Перечень управляющих организаций, которые 2 марта откроют свои двери для жителей, размещен на официальном сайте Госжилинспекции Московской области.