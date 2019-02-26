РИАМО – 26 фев. В Клин доставили первую тактильную икону, изготовленную для незрячих и слабовидящих жителей, ее сделали специально по заказу администрации городского округа в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Икона Святой Троицы изготовлена из бука, так как текстура этого дерева мягкая и гладкая. Она выполнена в технике «высокий рельеф», чтобы ее можно было прочесть тактильно и имеет размеры 110 на 90 сантиметров и весит почти 30 килограммов, так как изготовлена из цельного массива дерева. Она снабжена также надписью на языке Брайля с названием иконы», – отмечается в сообщении.

По заказу администрации Клина икону изготовили мастера из северной столицы. По благословению Санкт-Петербургской митрополии такие специальные резные иконы изготавливали для Москвы и других городов страны.

Работы по изготовлению иконы оплачены из внебюджетных средств. Она будет установлена в Храме Святой Троицы на Советской площади Клина.

В городском округе проводится большая работа для удобства людей с особенностями здоровья. В Храме Святителя Тихона ведется богослужение для глухих и слабослышащих прихожан с использованием сурдоперевода.

Храм Блаженной Ксении Петербургской полностью оборудован для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.