РИАМО – 26 фев. В Новобутаково на севере столицы произошло возгорание на метеостанции Тушино, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Был выезд в поселок Новобутаково. В 15:26 была заявка на одноэтажное деревянное, отдельно стоящее, административное здание с чердаком. Площадь возгорания – один квадратный метр. В 15:53 ликвидировано. Пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.

По данным открытых источников, возгорание произошло на метеостанции, которая располагается в районе Северное Тушино в поселке Нобутаково.