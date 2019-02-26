РИАМО - 26 фев. В традиционном первенстве по плаванию в Солнечногорске приняли участие более 200 спортсменов, возраст участников был от семи до 18 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Соревнования прошли в бассейне спорткомплекса «Авангард» в Солнечногорске. На старт вышли пловцы в возрасте от семи до 18 лет из Солнечногорска, Высоковска, Клина и Химок. По результатам всех индивидуальных заплывов и командных эстафет большая часть наградного фонда по праву досталась солнечногорцам», - говорится в сообщении.

В зависимости от возрастной категории участники соревновались на дистанциях в 25, 50 и 100 метров вольным стилем, а также эстафетах - четыре по 25 и четыре по 50 метров.