РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Застройщик детского сада – долгостроя в микрорайоне Красная горка Подольска собрал пакет документов для постановки объекта на кадастровый учет и передал их администрации горокруга, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил администрацию горокруга предоставить информацию о завершении строительства и ввода в эксплуатацию детского сада на 340 мест на улице Колхозной, 10. По его словам, представители администрации горокруга на встрече с жителями микрорайона Красная горка 29 января 2019 года рассказали, что ООО «Диском» должно получить паспорт БТИ и оформить свидетельство о праве собственности на недостроенный объект, а также передать свидетельство с соответствующим комплектом документации в казну муниципалитета до середины февраля.

«В настоящее время ООО «Диском» сформировало и передало в комитет имущественных и земельных отношений администрации Подольска комплект документов для постановки на кадастровый учет объекта незавершенного строительства – дошкольного образовательного учреждения на 340 мест на улице Колхозная, 10. Контроль за дорожной картой ведет комитет по строительству и архитектуре администрации горокруга», – сказала председатель комитета по образованию администрации Подольска Надежда Фролова.

По ее словам, детсад не смогут включить в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы для финансирования окончания строительства, так как это признано нецелесообразным.