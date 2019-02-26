РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В центре подмосковного Подольска сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание автомобиля, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 12:35 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: городской округ Подольск, улица Кирова, у дома №38.

«Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара приняли участие две единицы техники и шесть человек.