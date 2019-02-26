РИАМО - 26 фев. В столице стартует масштабная программа строительства новых медучреждений, в ближайшие 5 лет будут построены десятки новых поликлиник, больничных корпусов и подстанций скорой помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«До 2023 года мы планируем провести комплексный капитальный ремонт и благоустройство 135 городских поликлиник и их филиалов», – написал градоначальник на своем персональном сайте.

Он отметил, что городское здравоохранение стало более доступным и эффективным. Средний срок пребывания на больничной койке сократился в два раза. Но при этом число больных, получающих стационарную помощь, растет из года в год, так как увеличилась продолжительность жизни.

«Тем не менее мы находимся не в конце, а лишь в середине пути к по-настоящему качественному здравоохранению. Многим москвичам по-прежнему неудобно добираться до поликлиники. Ряд лечебных учреждений хронически перегружен. Еще одна проблема – качество зданий медицинских учреждений. Во многих из них невозможно разместить современное оборудование и создать комфортные условия для пациентов», – добавил мэр.

Он уточнил, что поэтому в столице планируют построить и открыть десятки новых больничных корпусов и поликлиник.

Собянин напомнил о строительстве перинатального центра ГКБ имени Ворохобова. Работы планируют завершить в этом году. Сейчас строительство нового здания завершено на две трети.

«Для мам и их малышей будут развернуты 330 коек. Профильными пациентками акушерского отделения на 240 коек по-прежнему будут женщины с патологиями сердца и сосудов, другими хроническими заболеваниями, или если во время беременности что-то пойдет не так», – уточнил Собянин.

Он подчеркнул, что при желании здесь смогут рожать и здоровые пациентки. Возможности отделения позволяют принять до 13 тысяч родов в год.

По словам градоначальника, педиатрические отделения центра на 90 коек, оснащенные ангиографами и аппаратами искусственного кровообращения, предназначены для выхаживания детей с тяжелыми патологиями сердца и сосудов и другими врожденными заболеваниями.

«Гордость новой клиники – Консультативно-диагностический центр, врачи которого будут вести сложные случаи беременности при пороках развития плода, заболеваниях крови, тяжелых сопутствующих заболеваниях и других осложнениях беременности. Для этого закуплено современное медицинское оборудование, включая аппараты МРТ, КТ, маммограф, рентген и многое другое», – пояснил мэр столицы.

Он добавил, что также создадут бактериологическую лабораторию, отделение ЭКО, в котором можно будет проводить от 1,5 до 2 тысяч процедур в год.

Центр также станет одной из главных городских площадок повышения квалификации врачей-неонатологов и акушеров-гинекологов. Специальный блок клинических кафедр будет оснащен телемедицинским оборудованием и симуляторами для совершенствования профессиональных навыков врачей.