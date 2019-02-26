РИАМО - 26 фев. Власти Москвы приняли решение о единовременной выплате победителям, призерам летних юношеских Олимпийских игр 2018 года, которые прошли в октябре 2018 года, и тренерам спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
«Президиум правительства Москвы принял распоряжение об осуществлении единовременных выплат московским спортсменам – победителям и призерам III летних юношеских Олимпийских игр 2018 года и их тренерам», - говорится в сообщении.
III летние юношеские Олимпийские игры прошли в городе Буэнос-Айрес (Аргентина) с 6 по 18 октября 2018 года. В играх приняли участие 3926 спортсменов из 206 стран мира. Соревнования проходили по 37 видам спорта, включая четыре новых дисциплины – скалолазание, танцевальный спорт (брейк-данс), каратэ и роллер-спорт.
Сборную команду России представляли 94 спортсмена, в том числе 18 москвичей (19% от общего количества членов сборной России) в 13 спортивных дисциплинах. По результатам игр сборная команда РФ заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 59 медалей, в том числе 29 золотых, 18 серебряных, 12 бронзовых.
Олимпийскими чемпионами стали Климент Колесников, Дарья Васькина (плавание), Дарья Трубникова (художественная гимнастика), Григорий Шамаков (пулевая стрельба), Елизавета Ряднинская (тхэквондо), Ахмедхан Темботов (спортивная борьба – вольная).
Серебряными призерами стали Климент Колесников, Дарья Васькина (плавание), Илья Федоров (футзал). Бронзу завоевали Дарья Васькина (плавание), Руслан Терновой (прыжки в воду), Кристина Адебайо (тхэквондо), Мухаммад Евлоев (спортивная борьба – греко-римская), Яна Резникова (парусный спорт), Дмитрий Качанов и Мария Привалова (легкая атлетика).
«Правительство Москвы установило премиальные выплаты победителям и призерам III летних юношеских Олимпийских игр. За каждую медаль чемпионы получат по 200 тысяч рублей, серебряные призеры – по 150 тысяч рублей, бронзовые – по 100 тысяч рублей», - поясняется в сообщении.
Тренерам, подготовившим чемпионов и призеров юношеских Олимпийских игр, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм (за каждое призовое место).
Выплаты будут осуществлены за счет средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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