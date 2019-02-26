РИАМО - 26 фев. Власти Москвы приняли решение о единовременной выплате победителям, призерам летних юношеских Олимпийских игр 2018 года, которые прошли в октябре 2018 года, и тренерам спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Президиум правительства Москвы принял распоряжение об осуществлении единовременных выплат московским спортсменам – победителям и призерам III летних юношеских Олимпийских игр 2018 года и их тренерам», - говорится в сообщении.

III летние юношеские Олимпийские игры прошли в городе Буэнос-Айрес (Аргентина) с 6 по 18 октября 2018 года. В играх приняли участие 3926 спортсменов из 206 стран мира. Соревнования проходили по 37 видам спорта, включая четыре новых дисциплины – скалолазание, танцевальный спорт (брейк-данс), каратэ и роллер-спорт.

Сборную команду России представляли 94 спортсмена, в том числе 18 москвичей (19% от общего количества членов сборной России) в 13 спортивных дисциплинах. По результатам игр сборная команда РФ заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 59 медалей, в том числе 29 золотых, 18 серебряных, 12 бронзовых.

«Большой вклад в победу национальной команды внесли москвичи, завоевав 23 медали (39% от общего количества медалей сборной). В том числе – 12 золотых (41%), три серебряных (17%) и восемь бронзовых (67%). Победителями и призерами юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе стали 13 московских спортсменов в 23 спортивных дисциплинах», - добавляется в материале.

Олимпийскими чемпионами стали Климент Колесников, Дарья Васькина (плавание), Дарья Трубникова (художественная гимнастика), Григорий Шамаков (пулевая стрельба), Елизавета Ряднинская (тхэквондо), Ахмедхан Темботов (спортивная борьба – вольная).

Серебряными призерами стали Климент Колесников, Дарья Васькина (плавание), Илья Федоров (футзал). Бронзу завоевали Дарья Васькина (плавание), Руслан Терновой (прыжки в воду), Кристина Адебайо (тхэквондо), Мухаммад Евлоев (спортивная борьба – греко-римская), Яна Резникова (парусный спорт), Дмитрий Качанов и Мария Привалова (легкая атлетика).

«Правительство Москвы установило премиальные выплаты победителям и призерам III летних юношеских Олимпийских игр. За каждую медаль чемпионы получат по 200 тысяч рублей, серебряные призеры – по 150 тысяч рублей, бронзовые – по 100 тысяч рублей», - поясняется в сообщении.

Тренерам, подготовившим чемпионов и призеров юношеских Олимпийских игр, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм (за каждое призовое место).

Выплаты будут осуществлены за счет средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.