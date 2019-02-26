РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 фев. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 1 по 22 марта будут выявлять нетрезвых водителей на территории обслуживания, говорится в сообщении пресс-службы службы пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД муниципального управления МВД России «Люберецкое».

«С 1 по 22 марта в Люберцах, Дзержинском и Лыткарине пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно направлено на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Рейды пройдут с 20:00 до 21:00», – говорится в сообщении.

Первого марта рейд пройдет по адресу: городской округ Люберцы, Комсомольский проспект, дом №9. Второй рейд пройдет 8 марта у дома №403 на Октябрьском проспекте в Люберцах. Третий рейд состоится 15 марта возле дома №27А на Дзержинской улице в подмосковном Дзержинском, а уже 22 марта рейд проведут у дома №9 на Парковой улице в городском округе Лыткарино.

В соответствии с действующим административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи ранее лишенным прав, он понесет уголовную ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Также ему будет грозить штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.