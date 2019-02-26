РИАМО - 26 фев. На столичном фестивале «Московская масленица» будут работать 23 площадки, на которых гости смогут попробовать более 60 видов блинов со 150 начинками, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В масленичной торговой программе свою лучшую продукцию представят производители и фермеры из 20 регионов России. На фестиваль привезут более 70 видов сыров, более 30 видов чая, 30 видов деликатесов из мяса дичи, более 40 видов рыбы и морепродуктов.

«Главным угощением на фестивале станут, конечно же, блины. Мастера-пекари испекут более 60 видов блинов со 150 начинками и топпингами. В этом году на «Московской масленице» впервые можно будет отведать «катаеф» – арабские блинчики с начинкой (например, яблочной или ореховой), которые готовят в Египте, Сирии и Ливане», - говорится в сообщении.

Также гостей ожидают чешские скрученные в трубочку блины паланчики, шведские блинчики рагмарук (название блюда переводится как «волосатый пончик», его готовят с добавлением картофельных хлопьев, а едят непременно с беконом или шкварками и с брусничными вареньем), сытные немецкие блины пфанкухен и чачохи – толстые белорусские блины с начинкой.

«Кроме того, гостей порадуют приготовленными по старинным русским рецептам блинами с припеком, гурьевскими блинами и ажурными блинчиками, а также удивят яркими разноцветными блинчиками», - добавляется в материале.

Например, на фестивале можно будет попробовать розовый блин (цвет ему придает свекольный сок) с клубничным вареньем и базиликом, голубой блин с апельсиновым джемом, ванильной сметаной и шоколадной крошкой, черный блин (окрашенный чернилами каракатицы) с красной рыбой, желтый тыквенный блинчик или зеленый шпинатный. На десерт предложат черемуховые блинчики с облепиховым курдом и сгущенкой, мятные панкейки с шоколадной крошкой, лимонно-маковые блины, оладьи с бананами и медовым маслом.

В ресторанных шале можно будет попробовать более 50 видов горячих блюд из мяса и рыбы. К примеру, балканскую плескавицу (котлету из рубленого мяса, которую подают с хлебом, сыром и разнообразными гарнирами), традиционные дагестанские пельмени курзе, кавказские лепешки чуду, бельгийские вафли, английские картофельные вафли и даже вафли-«ленивые беляши» (вафельные коржи с мясной начинкой).

Блины можно будет не только попробовать, но и научиться готовить: в этом году на фестивале будут работать сразу 11 кулинарных школ. Бесплатные занятия ждут детей каждый день в теплых павильонах на площадях Революции и Славы, на улицах Профсоюзная, Городецкая, Ярцевская, Хачатуряна и Митинская, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, в Зеленограде (на площади Юности) и в Троицке (на Сиреневом бульваре). У каждой школы – свои название, тема и рецепты.

«Всего в дни «Московской масленицы» будет организовано 1,5 тысячи мастер-классов, в том числе 700 кулинарных, 800 ремесленных и творческих», - добавляется в сообщении.

На творческих занятиях маленькие гости фестиваля освоят основы самых разнообразных ремесел и народных промыслов, а заодно и познакомятся со старинными масленичными традициями. Гостей фестиваля ждет около 350 выступлений творческих коллективов: более 200 спектаклей и театрализованных развлекательных программ и порядка 150 концертов.

Одна из самых необычных площадок – городок конца XIX-начала XX веков – развернется на Манежной площади. Здесь посетители найдут стилизованные торговые ряды c «Мясной лавкой» и «Чайным домом», а также подворье с птичьим двором и другие постройки, куда можно будет заглянуть, чтобы понаблюдать за повседневной жизнью того времени. Обитатели городка – порядка 100 реконструкторов в образе окрутников, шарманщиков, торговцев и других персонажей.

Не менее интересная программа состоится в столичных парках. 8, 9, 10 марта парки приглашают всех желающих посетить знаменитое чаепитие из сказки «Алиса в стране чудес». Гости смогут познакомиться со Шляпником, Белым кроликом, Белой шахматной королевой и Червонной дамой, посидеть с ними за одним столом, пообщаться, поиграть в занимательные игры Страны чудес и, конечно же, выпить горячего чая со свежеиспеченными блинами, пирогами и другими лакомствами.

Около 350 спектаклей и концертов пройдет в рамках фестиваля «Московская Масленица»>>