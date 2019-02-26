РИАМО - 26 фев. Во второй половине текущей недели жителей Московского региона ожидают перепады температуры, похолодание, которое тут же сменится оттепелью, а в конце недели температура в Центральном федеральном округе может понизиться до минус 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Будущей ночью в Москве будет без осадков, температура составит минус 6-4 градуса, в Подмосковье – минус 8-3, на дорогах сильная гололедица.

«В первой половине завтрашнего дня синоптическая ситуация сохранится, в Москве температура воздуха составит минус 4-2 градуса, по области минус 6-1, а к вечеру на погоду в центре страны начнут оказывать влияние атмосферные фронты очередного «ныряющего» циклона, центр которого с севера европейской территории России будет постепенно перемещаться на Поволжье», – говорится в сообщении.

Небо затянет облаками, начнутся осадки, ночью 28 февраля в виде небольшого снега, днем переходящие в мокрый снег с дождем. Кроме того, в последний день зимы в Москве в ночные часы будет около минус 5 градусов, по области минус 9-4 градуса, а днем столбики термометров снова дотянутся до 0 – плюс 2 градусов.

«В пятницу, 1 марта, под влиянием циклона в столице облачно, небольшой снег, мокрый снег, температура воздуха около 0 градусов. К вечеру, когда регион окажется в тылу циклона, температура воздуха начнет понижаться, по предварительному прогнозу, столбики термометров опустятся до минус 8 градусов, на дорогах станет скользко», – добавляется в сообщении.

В Центральном федеральном округе 2 марта небо прояснится, небольшой снег пройдет лишь местами. Температура воздуха ночью минус 12-7 градусов, днем минус 8-3 градуса.