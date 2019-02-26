РИАМО - 26 фев. По факту выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Шереметьево» возбудили уголовное дело в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации по факту выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Шереметьево» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что во вторник в 13 часов воздушное судно «Гольфстрим», выполнявшее частный рейс по маршруту Баку – Москва при посадке в международном аэропорту «Шереметьево» выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

«На борту находились три пассажира и два члена экипажа, никто не пострадал. Самолет в результате происшествия получил существенные повреждения», - отмечается в материале.

На место происшествия выехала следственная группа управления для установления обстоятельств и причин случившегося. В ходе расследования уголовного дела будет тщательно проверено техническое состояние воздушного судна и взлетно-посадочной полосы, а также дана оценка действиям экипажа и наземных служб.

Расследование уголовного дела продолжается.