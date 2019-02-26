РИАМО – 26 фев. Малообеспеченным жителям Солнечногорска при переходе на цифровое вещание окажут социальную поддержку, в настоящее время подготовлен адресный список жителей, которым будут оказаны все необходимые меры поддержки, в том числе на приобретение оборудования для обработки ТВ-сигнала, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

«Был подготовлен адресный перечень социально-незащищенных граждан, в число которых на данный момент вошли свыше 130 жителей, которым требуются меры социальной поддержки в виде материальной помощи на приобретение специального оборудования», – сказал заместитель главы администрации Солнечногорского района Алексей Аксютенко.

Специализированный Центр консультационной поддержки поможет гражданам разобраться в вопросах цифрового вещания в Подмосковье. Всю информацию можно получить по телефону: 8(495)926-61-61.

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания также можно круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8(800)220-20-02 или написать на WhatsApp Молодежного центра «Подсолнух».