РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Жители Подольска смогут задать вопросы специалистам управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области 27 февраля, сообщается на сайте администрации округа.

«Двадцать седьмого февраля на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится личный прием граждан работниками управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 в здании администрации по адресу: улица Кирова, дом №4, (1-й этаж, вход со стороны концертного зала) без предварительной записи. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)755-57-00.