РИАМО – 26 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел ход работ по строительству перинатального центра при ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова на северо-западе столицы, сейчас здесь идет отделка инженерных систем, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В ближайшие 5 лет правительство Москвы реализует масштабную программу строительства новых больничных корпусов и поликлиник. Одним из самых важных объектов этой программы станет новый перинатальный центр в ГКБ №67, которая является одной из ведущих клиник Москвы», – сказал градоначальник.

С начала 90-х годов в ней работал специализированый роддом для женщин и новорожденных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Другого такого специализированного учреждения в Москве не было. Но сам корпус для осложненных родов был физически и морально устаревшим», – дополняется в материале.

Собянин подчеркнул, что на месте хибары площадью 9 тысяч квадратных метров появился специализированный перинатальный центр площадью 51,7 тысячи квадратных метров.

Строительство нового здания завершено на две трети. Идет отделка, монтаж инженерных систем, поставка оборудования и выполнение других финишных работ.

«Москвичи получат уникальное медицинское учреждение, где будут выхаживать самых тяжелых детей и смогут испытать радость материнства женщины даже с очень серьезными проблемами со здоровьем. При желании здесь смогут рожать и здоровые женщины. В новом медицинском учреждении будут работать более 800 медицинских работников», – пояснил мэр столицы.

Перинатальный центр для женщин и новорожденных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, был открыт в ГКБ №67 (ныне – имени Ворохобова) в конце 80-х-начале 90-х годов. В родильном доме и детском корпусе было развернуто 250 коек.

«Здание родильного дома площадью 9 тысяч квадратных метров, построенное в 50-х годах прошлого века и ни разу капитально не ремонтировавшееся, не отвечало требованиям оказания современной акушерской помощи. В этой связи было принято решение снести это здание и построить на его месте современный перинатальный центр», – добавляется в материале.

Строительство началось в 2014 году. Новое здание современной архитектуры имеет переменную этажность (три - пять - семь этажей, цоколь и технический этаж). Общая площадь – 51,7 тысячи квадратных метров.

«Перинатальный центр будет включать: акушерский стационар (родильный блок, четыре операционные и реанимацию) на 240 коек; педиатрический блок (три операционные и реанимацию) на 90 коек; консультативно-диагностический центр для женщин на 200 посещений в смену и для динамического наблюдения детей раннего возраста на 200 посещений в смену», – перечисляется в сообщении.

Помимо основных клинических подразделений, в центре предусмотрено размещение кардиологических отделений патологии новорожденных (до 1 месяца), выхаживания недоношенных детей, кардиологического отделения для детей грудного возраста (до 1 года), кардиологических рентгеноперационных с аппаратами искусственного кровообращения, а также модульная операционная.