РИАМО – 26 фев. Сотрудники полиции в городском округе Озеры задержали местного жителя по подозрению в краже мобильного телефона, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Озеры поступило сообщение от 40-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестный похитил телефон из квартиры, расположенной в одном из домов на улице Свердлова. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан мужчина в возрасте 55 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.