РИАМО - 26 фев. В возрасте 89 лет ушел из жизни российский философ Валентин Толстых, церемонию прощания проведут в Москве 1 марта, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«23 февраля на 90-м году жизни, не дожив до юбилея пять дней, умер Валентин Толстых, старейший член Союза кинематографистов России, философ, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1986), автор многих публикаций и книг по вопросам советской морали и эстетике», – говорится в сообщении.

В 90-е годы он руководил секцией молодых кинокритиков, был ведущим творческих семинаров молодых кинематографистов в Домах творчества «Болшево» и «Репино». Также он организовал дискуссионный клуб при Союзе кинематографистов по проблемам современного исторического процесса «Свободное слово».

«Валентин Толстых обладал огромным личным обаянием, имел мощный общественный темперамент, не раз был членом правления Союза. Его любили, уважали, ценили как талантливого профессионала и друга», – подчеркивается в материале.

Прощание состоится 1 марта в 11:30 в конференц-зале Союза кинематографистов по адресу: улица Васильевская, дом 13.