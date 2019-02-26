РИАМО – 26 фев. Утки не могут прижиться в столичном парке «Зарядье» из-за фейерверков, которые запускают в праздничные дни в мегаполисе, сообщила во вторник заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Наталия Кораблина.

«Утки облюбовали наши прудики, но единственное, что их смущает – это праздники с фейерверками. Салюты не дают им покоя, поэтому они прилетают и улетают. Мы надеемся,, что они все-таки сумеют адаптироваться», – сказала Кораблина на заседании в Мосгордуме.

Она заметила, что в небольших прудах в парке «Зарядье» прижились карпы кои (одомашненные рыбы – ред.), которых на зиму отправили в подведомственное учреждение в «Мосводосток».

Кроме того, она добавила, что в парке есть более 1 миллиона растений, в том числе 760 деревьев, 7 тысяч кустарников. Также 27,7 тысяч квадратных метров заняты многолетними травами.

Во вторник в Москве состоялось заседание комиссии Мосгордумы по экологической политике.