РИАМО – 26 фев. С 1 марта начинают действовать новые требования к работе аварийно-диспетчерских служб многоквартирных домов, после регистрации обращения у коммунальщиков есть полчаса, чтобы оценить срок выполнения заявки и проинформировать заявителя, сообщил представитель оператора телефонии «Манго Телеком».

«Ответить на звонок собственника или пользователя помещения аварийно-диспетчерская служба будет обязана в течение 5 минут. Если дозвониться не получилось, диспетчерская должна перезвонить сама — не позднее чем через 10 минут после звонка заявителя. Телефонные разговоры с заявителем необходимо записывать», — сказал представитель «Манго Телеком».

Он добавил, что, кроме того, коммунальные службы должны обеспечить возможность подать заявку по электронной почте или с помощью голосового сообщения и оперативно отреагировать на нее — также за 10 минут.

«Как регистрировать заявки, диспетчерские могут решать самостоятельно: в журнале заявок или в электронной системе учета. После регистрации у коммунальщиков есть полчаса, чтобы оценить срок выполнения заявки и проинформировать заявителя», — уточнил представитель оператора телефонии.

По его словам, эксперты в сфере ЖКХ не видят проблем со своевременным внедрением инструментов, которые обеспечивают необходимую функциональность контактных центров аварийно-диспетчерских служб: доступных решений на рынке коммуникационных сервисов более, чем достаточно.

Ранее представитель крупнейшего в России оператора облачной телефонии «Манго Телеком» сообщил, что объем подключений клиентов из сферы ЖКХ увеличился за последнее время практически в два раза.