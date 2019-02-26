РИАМО - 26 фев. ГК «Моспроект-3» создал цифровую модель северного дублера Кутузовского проспекта, в модель местности вошли рельеф, существующие коммуникации, дорожное полотно, мосты, эстакады и другие сооружения, говорится в сообщении пресс-службы компании.

ГК «Моспроект-3» получил статус «BIM-лидер 2019» в области инфраструктуры. Эксперты Autodesk высоко оценили результат работы команды ГК «Моспроект-3» над проектом «Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД». По требованию заказчика этот объект был полностью спроектирован с применением технологий информационного моделирования (BIM).

«Главным отличием этого проекта от прочих инфраструктурных BIM-проектов стал, прежде всего, его масштаб – протяженность дорог составляет 21 километр, размещение в условиях плотной городской застройки, а также насыщенность инфраструктуры объекта», – отмечается в сообщении.

Команда ГК «Моспроект-3» проделала колоссальную работу по созданию цифровой модели местности, включающей в себя рельеф и существующие коммуникации на площади 320 гектаров, четырехполосное дорожное полотно, мосты и эстакады (7,4 километра), подпорные стены (1,5 километра), тоннель и подземные переходы, здание и сооружения по обслуживанию инфраструктуры, наружные сети общей протяженностью более 200 километров.

Комплексная информационная модель в дальнейшем будет использована при строительстве и эксплуатации объекта.

«Важной задачей, которую мы решили с помощью BIM-технологий – это систематизация всех данных для централизованного управления проектом», – пояснила генеральный директор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Она добавила, что специалисты компании создали уникальную библиотеку инфраструктурных элементов, отработали вариативность технологий автоматизации, а также сформировали внутренние нормативные документы, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и оперативное управление изменениями.