РИАМО – 26 фев. На улице Земляной Вал в Москве капитально отремонтируют жилой дом 1945 года постройки, говорится в сообщении пресс-службы Москомэксертизы.

В настоящее время согласована проектная документация для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: улица Земляной Вал, дом 2, Басманный район, ЦАО.

«Ежегодно в столице ремонтируются десятки и сотни зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. Так, в скором времени в Басманном районе отремонтируют 8-10-этажное здание, построенное в 1945 году по индивидуальному проекту. Проектными решениями предусматривается ремонт подвала, лестничных клеток, мусоропровода, а также кровли и чердачных помещений», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В ходе ремонта подвала будет произведена окраска потолков, стен и перегородок, а также замена покрытия полов и решеток на продухах.

«Кроме того, предполагается восстановление лестничных клеток дома, а именно ремонт плиточного покрытия лестничных площадок и общеквартирных холлов, а также окраска стен и потолков. Работы включают в себя замену деревянных поручней и дверей выхода на чердак, а также ремонт металлических ограждений лестницы», – уточняется в материале.

В рамках проекта предполагается полная замена керамической плитки пола и окраска потолка мусорокамеры.

«Также запланирована замена слухового окна на кровле, размещение нового крепления страховочной веревки и утепление чердачного перекрытия. При этом существующая планировка жилых помещений сохранится», – заключается в сообщении.