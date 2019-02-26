РИАМО – 26 фев. По итогам рассмотрения протокола Госжилинспекции Московской области об административном правонарушении мировой суд оштрафовал УК «Чистый город» из Звенигорода за непредставление сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Закон Московской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» возлагает на управляющие организации обязанность ежегодного предоставления в орган государственного жилищного надзора сведений о техническом состоянии МКД по определенной форме. Однако «Чистый город» в установленный срок не направил в Госжилинспекцию информацию о домах №2 по Садовой улице, №5А по улице Чехова, №№4 и 7 в микрорайоне Супонево», – говорится в сообщении.

Мировой судья, рассмотрев представленные Госжилинспекцией материалы, признал управляющую организацию виновной в совершении административного правонарушения. На нее наложен штраф в размере 3 тысяч рублей.

«Результаты обследований многоквартирных домов необходимы, в числе прочего, для формирования программ капитального ремонта и переселения из аварийного жилья. Кроме того, Госжилинспекция публикует полученные данные на портале «Дома Подмосковья». Здесь жители могут узнать всю информацию о своем доме», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.