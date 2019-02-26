РИАМО – 26 фев. Управляющая организация «ЖЭУ Подольск» по предписанию Госжилинспекции Московской области провела перерасчет жителям 11 многоквартирных домов, по итогам УК отчиталась о возврате более 4 миллионов рублей переплаты за горячее водоснабжение, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы выявили нарушения при начислении платежей жителям домов №№10, 10А, 14 и 14А по Подольской улице, а также №№2, 7А, 7Б, 9Б, 9В, 9Г, 11А на улице Тепличная в городском округе Подольск. Инспекторы установили, что управляющая компания в расчетах не придерживалась требований жилищного законодательства.

«Правила предоставления коммунальных услуг обязывают рассчитывать удельный расход тепловой энергии по нормативу, который устанавливает субъект Российской Федерации. Применение любых других показателей является нарушением, которое и допустила УК из Подольска», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что коммунальщикам предписали провести перерасчеты в течение полутора месяцев.

«В установленный срок управляющая организация отчиталась о проведении перерасчета. Согласно данным ООО «ЖЭУ Подольск», точная сумма возвращенных средств составила 4 миллиона 341 тысячу 694 рубля 84 копейки», – заключил Соков.