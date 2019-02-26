РИАМО - 26 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов прокомментировал планы по завершению установки контейнеров по раздельному сбору мусора в Подмосковье, ход работ проверят депутаты региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что завершить работу по оборудованию площадок для раздельного сбора мусора в Подмосковье должны до конца первого квартала 2019 года.

«Сегодня на заседании правительства губернатор озвучил итоги кампании по оснащению контейнерами РСО площадки для мусора в Подмосковье. К сожалению, темпы оказались не такими высокими, как мы планировали. Это проблема, но поправимая», – отметил Брынцалов.

Он добавил, что общей задачей является достижение поставленного показателя в 20 тысяч оснащенных площадок до конца первого квартала – в этой работе должны принять участие все, в том числе депутатский корпус.

«Недавно в думе состоялось заседание совета руководителей фракции «Единая Россия» в Московской области, где я, как руководитель совета, дал поручение местным депутатам активно включаться в контроль за реализацией региональных программ. Оснащение площадок контейнерами РСО – как раз такой проект, где требуется участие совета депутатов», – подчеркнул спикер парламента.

По его словам, к контролю за реализацией должны подключиться и депутаты Мособлдумы в своих округах. Также Брынцалов планирует дать поручение профильному комитету проконтролировать установку контейнеров в Подмосковье, распределить работу в возглавляемой спикером фракции.

Он напомнил, что в этом году Мособлдумой было принято сразу два закона о предоставлении льгот на оплату вывоза мусора.

«В январе мы установили 50% компенсацию за вывоз мусора по новым тарифам для отдельных категорий граждан, а 21 февраля приняли закон, который устанавливает такую льготу и для пенсионеров. Неработающим пенсионерам в размере 30% в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, пенсионерам старше 70 лет – 50%, а пенсионерам старше 80 лет – 100%. Данная мера соцподдержки будет предоставлена 917 тысячам пенсионерам в 2019 году. На эти цели из бюджета выделяется 742 миллиона рублей», – заключил Брынцалов.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Кроме того, для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.