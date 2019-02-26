РИАМО – 26 фев. МУП «Управление домами» по предписанию Госжилинспекции Московской области восстановила нормативную температуру в подъезде жилого дома №12 на улице Победы в подмосковном Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки по обращению жительницы инспекторы замерили температуру воздуха на межэтажных площадках, она составляет от +13,6 градусов до +14,8 градуса. Температура воздуха на лестничной клетке второго этажа не превышала +15,7 градусов и только на 3-ем этаже она не была ниже нормативной +16,6 градуса. Инспекторы отметили, что причинами снижения температуры воздуха в подъезде стали отсутствие уплотнительных прокладок на тамбурной двери и наличие щелей в окнах на лестничных клетках.

«Согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилфонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ №170 от 27 сентября 2003 года, температура на лестничных клетках не может быть ниже +16 градусов. Если температурный режим на лестничной клетке не соответствует нормативному, управляющая организация обязана провести мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности помещения», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

МУП «Управление домами», управляющее данным домом, получило предписание о принятии мер по повышению энергетической эффективности и обеспечению соответствующей установленным требованиям температуры воздуха в подъезде. Управляющую организацию привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«По итогам контрольной проверки исполнения предписания инспекторы зафиксировали выполнение необходимых работ в полном объеме. Управляющая организация осуществила мероприятия по закрытию теплового контура, благодаря чему на момент проверки температура воздуха в подъезде составляла +19 градусов, что соответствует нормативным требованиям», – заключил Соков.