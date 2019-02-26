По Московской кольцевой автодороге (МКАД) проехала колонна ракетных комплексов стратегического назначения «Ярс».
|Температура
|+0˚C … +2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|С 9 м/с
|Температура
|-4˚C … -2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|745 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+1˚C … +3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|725 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
По Московской кольцевой автодороге (МКАД) проехала колонна ракетных комплексов стратегического назначения «Ярс».
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии