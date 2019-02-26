РИАМО - 26 фев. Юбилейная десятая смена в Зимней компьютерной школе МФТИ стартовала в Московской области, на смене 180 старшеклассников начали подготовку к Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет летом в Баку, говорится в сообщении пресс-службы Центра развития ИТ-образования МФТИ.

«В Московской области стартовала десятая смена Зимней компьютерной школы в МФТИ. 180 старшеклассников начали подготовку к Международной олимпиаде школьников по информатике IOI, которая пройдет с 4 по 11 августа в Баку», – говорится в сообщении.

На смену компьютерного лагеря приехали старшеклассники из России, Дании, Италии, Индии, Турции, Сирии, Болгарии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Боснии и Герцеговины.

Для того, чтобы поступить в школу, старшеклассникам необходимо было пройти онлайн-тестирование в четыре волны. При этом, конкурс в этом году составил три человека на одно место. Участников разместили на кампусе МФТИ. Их ждут ежедневные тренировочные контесты, тематические лекции с практикой, а также развлекательная программа.

Проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ, основатель Moscow Workshops ICPC Алексей Малеев отметил, что в школу приезжают сильнейшие ученики за серьезной подготовкой по информатике.

«В этом году из 178 участников 88 – призеры национальных олимпиад. В прошлом году в Зимней компьютерной школе тренировались члены национальных сборных России, Белоруссии, Казахстана и Греции. В результате наши выпускники из разных стран взяли 12 медалей, в том числе три золотых на олимпиаде IOI, которая состоялась в Японии. За все 10 лет у нас прошли обучение более 1,1 тысячи участников», – сказал Малеев.

В формате Зимней компьютерной школы пройдут три олимпиады по информатике: 3 марта участники напишут олимпиаду «Технокубок» II уровня, 4 марта – олимпиаду Moscow Workshops Juniors, с 6 по 8 марта – открытую олимпиаду школьников по информатике I уровня.

Торжественное празднование десятилетия состоится 4 марта. На церемонию пригласили выпускников Зимней компьютерной школы первых наборов, которые уже окончили университеты и добились успехов в карьере и бизнесе. Перед гостями также выступят представители компаний, которые поддерживают Зимнюю компьютерную школу – «Яндекс» и Mail.Ru Group. Затем запланирован праздничный фуршет и будет организована развлекательная программа.

На юбилейной смене будет объявлено о переименовании Зимней компьютерной школы в Moscow Workshops Juniors. Таким образом, лагерь для школьников официально станет первой ступенью образовательного проекта Moscow Workshops ICPC, который готовит студентов к чемпионату мира по программированию ICPC. Зимняя компьютерная школа в МФТИ завершится 6 марта.