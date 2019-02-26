РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 фев. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 4 по 11 марта будут выявлять пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С 4 по 11 марта на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Пешеходный переход».

«Его основными целями являются профилактика и предупреждение ДТП с участием пешеходов, выявление и пресечение правонарушений пешеходами и водителями, не предоставляющими преимущество в движении пешеходам, а также формирование законопослушного поведения разных категорий участников дорожного движения», – говорится в сообщении.

ГИБДД просит пешеходов и водителей быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать ПДД. Водителей просят уступать дорогу пешеходам, а пешеходов – не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора и использовать светоотражающие элементы в темное время суток, а также всегда перед переходом дороги убеждаться в безопасности.