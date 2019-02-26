РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 фев. Поликлиники подмосковного Красногорска присоединятся к региональному проекту «Добрая поликлиника» в первом полугодии текущего года, новые стандарты позволят сократить ожидание пациента у кабинета врача до 20 минут, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В администрации Красногорска 25 февраля прошла очередная встреча с жителями по вопросам здравоохранения. Речь шла о переходе городского округа на новый стандарт поликлинического обслуживания населения.

«В ходе предыдущих встреч у жителей муниципалитета всегда возникало много вопросов о работе поликлинических учреждений городского округа. Проект «Добрая поликлиника», который заработает в первом полугодии 2019 года, значительно изменит ситуацию», – говорится в сообщении.

Комплекс предлагаемых мер позволит сократить время ожидания приема участкового терапевта до 24 часов, а узких специалистов – до 10 дней. Ожидание пациента у кабинета врача составит не более 20 минут. Будет увеличено время приема участковых врачей с 4 часов до 7 часов 20 мин. Выездные бригады и кабинеты неотложной помощи улучшат качество обслуживания пациентов с осложнениями.

«Опыт внедрения данного проекта в других регионах показал, что обслуживание в поликлинике становится более доступным и комфортным для населения. Это достигается за счет внедрения новых организационных принципов», – отметил главный врач Красногорской городской больницы №2 Владимир Винокуров.

В конце 2018 года пилотный проект «Добрая поликлиника» запустили в семи поликлиниках Подмосковья, в том числе и в поликлинике Красногорской горбольницы №1. По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, в рамках этого проекта удалось сократить сроки ожидания приема у специалистов на 40 %, а количество принятых пациентов в этих поликлиниках выросло на 30 %.

К концу 2019 года проект выйдет из рамок пилотного и охватит все медицинские организации региона.