РИАМО - 26 фев. Компания China Railway Construction Corporation (Китайская железнодорожная строительная корпорация, CRCC) построит тоннели на Восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в российской столице, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Городской инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» и компания CRCC подписали соглашение, в рамках которого китайские специалисты построят перегонные тоннели от станции «Нагатинский затон» до станции «Каширская» на восточном участке БКЛ. Компания CRCC привлекается на этом участке только для выполнения проходческих работ, отделка и монтаж оборудования будут производиться нашими специалистами», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что при проходке тоннелей будет использоваться 10-метровый щит.

«Компания CRCC доставит этот тоннелепроходческий комплекс в Москву во второй половине 2019 года и сразу после его монтажа приступит к строительству тоннелей. Проходческие работы планируется развернуть уже в конце этого года и закончить в начале 2021 года. Протяженность проходки составит 3 километра», – дополнил Хуснуллин.

Он напомнил, что на этом участке метро будут расположены две станции – «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».

Вице-президент компании CRCC Ван Вэньчжун отметил, что этот проект является хорошим примером сотрудничества российской и китайской сторон.

«Подписанное соглашение свидетельствует о новом этапе нашей совместной работы. Масштабные проекты строительства метро в Москве позволяют нам строить долгосрочные планы по сотрудничеству», – сказал Вэньчжун.

Китайская компания уже строит станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского», а также перегонные тоннели между ними на Юго-Западном участке БКЛ.