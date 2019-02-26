РИАМО - 26 фев. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Шереметьево», сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, днем во вторник воздушное судно авиакомпании Jet Air Group, выполнявшее посадку частного рейса по маршруту Баку – Москва, выкатилось носовой стойкой за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На борту данного рейса находились три пассажира и три члена экипажа, пострадавших нет.

«Проверку проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.