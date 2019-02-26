РИАМО - 26 фев. Бывшего председателя совета депутатов городского поселения Видное Московской области Павла Грудинина во вторник лишили мандата, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации Ленинского района.

Ранее Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов городского поселения Видное, причиной стало нарушение депутатской этики.

«Буквально десять минут назад (бывшего - ред.) председателя совета депутатов города Видное Павла Грудинина лишили мандата из-за нарушения антикоррупционного законодательства, 11 депутатов проголосовали за лишение, один воздержался, один депутат выступил против», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Грудинин возглавлял совет депутатов с сентября 2017 года.

Как отметил председатель совета депутатов Видного Игорь Коршаков, было получено представление Видновской прокуратуры об устранении некоторых нарушений действующего законодательства, которые допустил один из депутатов – Грудинин.

«Согласно представлению прокуратуры были нарушены <…> федеральные законы о противодействии коррупции. Неполное предоставление данных по налоговой декларации за период с сентября 2017 года по декабрь 2017 года», — отметил Коршаков.

Он добавил, что по этому поводу было проведено закрытое заседание совета депутатов.

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