РИАМО - 26 фев. Бывшего председателя совета депутатов городского поселения Видное Московской области Павла Грудинина во вторник лишили мандата, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации Ленинского района.
Ранее Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов городского поселения Видное, причиной стало нарушение депутатской этики.
«Буквально десять минут назад (бывшего - ред.) председателя совета депутатов города Видное Павла Грудинина лишили мандата из-за нарушения антикоррупционного законодательства, 11 депутатов проголосовали за лишение, один воздержался, один депутат выступил против», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Грудинин возглавлял совет депутатов с сентября 2017 года.
Как отметил председатель совета депутатов Видного Игорь Коршаков, было получено представление Видновской прокуратуры об устранении некоторых нарушений действующего законодательства, которые допустил один из депутатов – Грудинин.
Он добавил, что по этому поводу было проведено закрытое заседание совета депутатов.
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