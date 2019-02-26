РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Специалисты ГБУ «Мосавтодор» отремонтируют барьерное ограждение на Большой Серпуховской улице подмосковного Подольска до 28 марта, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать барьерное ограждение на Большой Серпуховской улице. Он отметил, что после ДТП разделитель между полосами загнут в одну из сторон движения и предоставляет опасность для автомобилей.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта барьерного ограждения на автодороге по улице Большая Серпуховская <…>. Работы по ремонту барьерного ограждения включены в производственную программу на 2019 год со сроком выполнения работ до 28 марта 2019 года», – сказал начальник домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.