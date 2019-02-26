РИАМО - 26 фев. На спартакиаде Ларисы Лазутиной в подмосковном Одинцове провели соревнования и мастер-классы от олимпийских чемпионов, в мероприятии приняли участие более 100 воспитанников детских домов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Одинцовском парке прошла спартакиада Ларисы Лазутиной. Более 100 ребят из детских домов Подмосковья получили мастер-класс от олимпийских чемпионов Александра Легкова и Алексея Петухова, Вместе с детьми в забеге спартакиады приняла участие пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина», – сказала Забралова.

Соревнование организовали по четырем возрастным категориям. Самыми младшими участниками стали дети восьми лет, самым старшим ребятам – по 19 лет.

«Получить спортивное напутствие и советы от наших чемпионов – уникальная возможность. Все ребята достойно прошли эстафету. Продолжим эту добрую традицию и в следующем году», – отметила Забралова.